الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد لـ 3 موظفين بتهمة اختلاس كميات من القمح المستورد فى سوهاج

القمح
القمح

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بـمعاقبة المتهم "ى.ب" سائق بشركة مطاحن مصر العليا و"ر.ع" تباع بالشركة و"م.خ" مندوب استلام بالشركة، بالسجن المؤبد وعزلهم من الوظيفة وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين و614 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغ مساوى، لاتهامهم باختلاس كميات من القمح المستورد بقيمة 3 ملايين و614 ألف جنيه بدائرة قسم طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول باختلاس كميات من القمح المستورد الخام مقدارها 341310 أطنان، والبالغ قيمتها 3 ملايين و614 ألف جنيه والمملوكة لهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الثاني والثالث بأن قاما بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة، بأن قام المتهم الثانى بمرافقة المتهم الأول فى استلام ونقل الشحنات المختلسة بصفته التباع دون توصيلها إلى مطحن سلندرات بطهطا فيما قام المتهم الثالث بصفته مندوب استلام الأقماح بمطحن سلندرات بطهطا بالتحصل على نماذج إخطارات ورود البوابة بوحدة المطحن وختمها بخاتم المطحن خلافا الحقيقة، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج المتهم شركة مطاحن مصر العليا استلام بالشركة القمح المستورد دائرة قسم طهطا

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