الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لمتهمين بخطف شخص وسرقته بالإكراه فى الجيزة

محكمة
محكمة

قضت  محكمة جنايات الجيزة  برئاسة المستشار صلاح محجوب، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وبراءة اثنين آخرين، فى اتهامهم باستدراج شخص يحمل جنسية إحدى الدول لسرقته بالإكراه فى منطقة الجيزة.

وكشفت أمر الإحالة عن أن المتهمون “ع.ع”، سائق، و"ر. ب" مالك حانوت، و"م.ع"، و"ع. م" خطفوا بالتحايل المجنى عليه "ث. ب" يحمل جنسية إحدى الدول، بأن استدرجه المتهم الثالث عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمكان الواقعة بزعم تغيير العملة، قاصدين من ذلك إبعاده عن أعين ذويه تسهيلا لسرقته بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن انهال عليه المتهمان الثالث والرابع ضربا لبث الرعب فى نفسه، ابان تواجد المتهمان الأول والثاني بمسرح الجريمة للشد من اذرهما، فانصاع لهم خشية من بطشهم، وتمكنوا من شل مقاومته والاستيلاء على منقولاته.

محكمة جنايات الجيزة المستشار صلاح محجوب السجن المشدد 15 سنة جنسية إحدى الدول موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تغيير العملة

مواد متعلقة

محاولة خطف إعلامية شهيرة داخل سيارة.. وقرار من المحكمة

السجن سنة لسمسارة عقارات بتهمة خطف شخص وتعذيبه بالقناطر

إحالة أوراق "طبال" للمفتى بتهمة خطف جارته والتعدى عليها فى البحيرة

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل|درس فى اللغة العربية للسادس الابتدائى حول "المثلية الجنسية".. ما القصة؟

تصل لإلغاء الترخيص.. العقوبة المتوقعة ضد مدرسة "المثلية الجنسية" بالتجمع

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

حبيبة الشماع ليست الأولى.. فيفيان الفقى تفضح سائق أوبر.. ماذا حدث؟

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية