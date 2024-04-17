المشدد 15 سنة لمتهمين بخطف شخص وسرقته بالإكراه فى الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صلاح محجوب، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وبراءة اثنين آخرين، فى اتهامهم باستدراج شخص يحمل جنسية إحدى الدول لسرقته بالإكراه فى منطقة الجيزة.

وكشفت أمر الإحالة عن أن المتهمون “ع.ع”، سائق، و"ر. ب" مالك حانوت، و"م.ع"، و"ع. م" خطفوا بالتحايل المجنى عليه "ث. ب" يحمل جنسية إحدى الدول، بأن استدرجه المتهم الثالث عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمكان الواقعة بزعم تغيير العملة، قاصدين من ذلك إبعاده عن أعين ذويه تسهيلا لسرقته بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن انهال عليه المتهمان الثالث والرابع ضربا لبث الرعب فى نفسه، ابان تواجد المتهمان الأول والثاني بمسرح الجريمة للشد من اذرهما، فانصاع لهم خشية من بطشهم، وتمكنوا من شل مقاومته والاستيلاء على منقولاته.