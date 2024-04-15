الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن سنة لسمسارة عقارات بتهمة خطف شخص وتعذيبه بالقناطر

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة عام، لسمسارة عقارات، لاتهامها باستدراج شخص واحتجازه، ومشاركتها مع 3 أشخاص آخرين، في تهديدهم له بالسلاح وضربه وتعذيبه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وذكر أمر الإحالة الخاص بأن اتفق المتهمون فيما بينهم على خطف المجني عليه، وتنفيذًا لذلك الاتفاق استدرجته المتهمة الأولى محل إقامتها وحال ذلك باغته باقي المتهمين، وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية والبيضاء وقيدوا وثاقه بقيود بلاستيكية وحديدية متعدين عليه بالضرب حتى تمكنوا من شل مقاومته.

وتابع أمر الإحالة، أنه عقب ذلك اصطحب المتهمين المجني عليه داخل إحدى السيارات وعقب ذلك احتجزوه بمنطقة القناطر الخيرية، لمدة تزيد عن 8 ساعات وكان ذلك الاحتجاز مصحوبًا بتعذيبات بدنية أوقعوها به فأحدثوا به الإصابات التي تأيدت طبيًا بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكرهوا المجني عليه "عبدالله موسي حسين" بالقوة والتهديد علي إمضاء إيصالات أمانة وعقود بيع أراضى على النحو المبين بالتحقيقات.

وحازوا وأحرزوا سلاح ناري فرد خرطوش دون ترخيص، حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (ساطور) دون مسوغ من القانون، وقد اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه "عبدالله موسى حسين متولى" بأن التقطوا له مقطع فيديو وهو مكبل بقيود بلاستيكية على النحو المبين بالتحقيقات.

محافظة القليوبية جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد سلاح نارى القناطر الخيرية قيود بلاستيكية خطف

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