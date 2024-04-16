يتاجر فى الشابو والميثامفيتامين.. المشدد 15 عامًا لديلر المخدرات فى أخميم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، في حكمها الصادر اليوم عامل متهم بالإتجار في مخدر الشابو والميثامفيتامين بمركز أخميم بالسجن المشدد 15 سنة، كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه آلاف جنيه.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث مركز أخميم تفيد قيام عامل بالاتجار فى مخدر الشابو والميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المدمنين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث للتحري عن المعلومات، وأكدت التحريات صحته، عقب إصدار إذن من النيابة العامة ألقي القبض على المتهم.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة.