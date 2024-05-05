جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن.. وداع مؤثر لأيقونة الشعر السعودى

توفي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، شاعر وشخصية ثقافية بارزة، عن عمر ناهز 75 عامًا، وذلك يوم السبت 4 مايو بالعاصمة الفرنسية باريس.

أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل عصر يوم الأحد 5 مايو، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الأمير مقرن بن عبدالعزيز وسمو أمير الرياض

وأصحاب السمو الأمراء وجموع المصلين

يؤدون صلاة الميت على فقيد الوطن الأمير

بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز رحمه الله pic.twitter.com/qIIu3nsqkF — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) May 5، 2024



تقدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الصلاة على جثمان الأمير الراحل، بحضور عدد كبير من الأمراء والمسئولين والمواطنين.

بعد الصلاة، وُرِي جثمان الأمير الراحل الثرى في مقبرة العود بالرياض.

حظيت جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع السعودي، تقديرًا لمكانته المرموقة وإسهاماته الكبيرة في الثقافة والأدب.

ترك رحيل الأمير بدر بن عبدالمحسن فراغًا كبيرًا في الساحة الثقافية السعودية، حيث كان شاعرًا مبدعًا وأديبًا مرموقًا، وله العديد من المؤلفات الشعرية والنثرية التي حظيت بتقدير كبير من قبل النقاد والقراء على حدٍ سواء.

ووثق مقطع فيديو استقبال أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المعزين خلال الصلاة على الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن.

وأظهر الفيديو وقوف أمير الرياض واستقباله المعزين، في جامع الإمام تركي بن عبدالله.