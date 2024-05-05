الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن.. وداع مؤثر لأيقونة الشعر السعودى

جنازة الأمير بدر
جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن

توفي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، شاعر وشخصية ثقافية بارزة، عن عمر ناهز 75 عامًا، وذلك يوم السبت 4 مايو  بالعاصمة الفرنسية باريس.

أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل عصر يوم الأحد 5 مايو، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.


تقدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الصلاة على جثمان الأمير الراحل، بحضور عدد كبير من الأمراء والمسئولين والمواطنين.

بعد الصلاة، وُرِي جثمان الأمير الراحل الثرى في مقبرة العود بالرياض.

حظيت جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع السعودي، تقديرًا لمكانته المرموقة وإسهاماته الكبيرة في الثقافة والأدب.

ترك رحيل الأمير بدر بن عبدالمحسن فراغًا كبيرًا في الساحة الثقافية السعودية، حيث كان شاعرًا مبدعًا وأديبًا مرموقًا، وله العديد من المؤلفات الشعرية والنثرية التي حظيت بتقدير كبير من قبل النقاد والقراء على حدٍ سواء.

ووثق مقطع فيديو استقبال أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المعزين خلال الصلاة على الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن.

وأظهر الفيديو وقوف أمير الرياض واستقباله المعزين، في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

 

 

جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن تشييع الأمير بدر بن عبدالمحسن جنازة بدر بن عبدالمحسن

الأكثر قراءة

الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

"اللهو مع الموت".. كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة رحاب داخل قطار الملاهى

قضية اللعب بالأعراض.. خطة "طه" و"شروق" للإفلات من السجن فى قتل نيرة صلاح

«تاريخ الأسطورة».. أرقام على معلول مع الأهلى (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله