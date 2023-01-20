«التموين»: طرح الخبز لغير حاملي البطاقات هدفه تخفيف العبء على المواطنين

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، استمرار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية في تخفيف العبء عن كاهل المواطن الذي لا يستفيد من منظومة الخبز المدعم، ومنعاً لاستغلال البعض من المخابز التي هي خارج المنظومة المذكورة من رفع أسعار الخبز السياحي والطباقي، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع شعبة المخابز والبريد المصري بصياغة تجربة فريدة من نوعها تهدف إلى الحفاظ على سعر عادل ومنضبط للخبز الحر وحصول المواطن علية طبقا لتكلفة محددة وخصائص معتمدة وأوزان معروفة.

وأفاد عشماوي، خلال افتتاح أكبر مجمع لخدمات التجار بالغرفة التجارية القاهرة، بأن المختصين والمعنيين بهذا الشأن يعملون حالياً على الانتهاء من بلورة تلك الدراسة بكافة تفاصيلها وابعادها المتعلقة بهذا الأمر بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز لتقييم وتحديد مراكز التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف الحر، إضافةً إلى التعاون مع هيئة البريد المصري للوصول إلى أفضل ألية ممكنة وميسرة للمواطنين خارج منظومة الدعم لكيفية الحصول على البطاقات الخاصة بتلك المنظومة الجديدة وتحديد قيمتها وسبل توزيعها على المواطنين او اضافة تلك الخدمة على البطاقات الذكية القائمة بالفعل سواء التي هي لدي البريد المصري او غيرها من البطاقات الأخرى مثل بطاقة ميزة.

و صرح عشماوي انه سوف يتم الإعلان قريباً عن كافة تفاصيل تلك المنظومة الجديدة عقب الانتهاء من إتمام التشغيل التجريبي لها، وبعد إنفاذ كافة التنسيقات المطلوبة مع الجهات ذات الصلة، منوهاً بأن هذه المنظومة المزمع تطبيقها سيكون لها بالغ الأثر على استقرار وانضباط سعر الخبز الحر في الأسواق والحد من المبالغات السعرية من قبل البعض من المخابز، إضافةً إلى تمتع المواطنين من خارج منظومة الخبز المدعم بمنتج ذو مذاق مميز وقيمة غذائية وفيرة.

وأشار عشماوي إلى أن افتتاح أكبر مجمع لخدمات التجار بالغرفة التجارية القاهرة، مثمناً العمل البناء المشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية لدفع منظومة التجارة الداخلية قدماً، فضلاً عن تيسير وتسهيل إجراءات المعاملات التجارية مع منتسبي وأعضاء الغرف التجارية مع عدد من هيئات الدولة الخدمية.