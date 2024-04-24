الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

عاجل| مبادرة جديدة لتوفير الخبز بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل.. وخط ساخن للإبلاغ عن أي مخالفات

اجتماع الغرفة التجارية
اجتماع الغرفة التجارية بالجيزة

عقدت الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة أسامة الشاهد، صباح اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا بمقر الغرفة، بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية وشركات كبرى.

وأعلن الشاهد خلال المؤتمر عن انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية والمواد الخام في مصر، وذلك نتيجة لعدة عوامل، منها استقرار سعر الدولار الذي ساهم في انخفاض التكلفة النهائية للمنتجات، والتدفقات النقدية بعد عودة المصريين المقيمين في الخارج وتحويلاتهم النقدية إلى زيادة المعروض من العملة المحلية، مما ساهم في خفض الأسعار، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية، وإصدار تسعيرة جبرية للخبز، وتخفيض أسعار المكرونة والزيوت، وذلك بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وزيادة الإنتاج المحلي، فزادت معدلات الإنتاج المحلي من السلع الغذائية والمواد الخام، مما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، وانخفاض تكلفة الشحن حيث انخفضت تكلفة الشحن البحري، مما ساهم في خفض أسعار السلع المستوردة.

وأشار الشاهد إلى أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض أسعار العديد من السلع، منها: انخفاض طن الدقيق من 22 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه، انخفاض سعر رغيف الخبز السياحي من 3 جنيهات إلى 1.5 جنيه للرغيف (80 جرام)، وانخفاض سعر لتر زيت الخليط من 100 جنيه إلى 65 جنيه، وانخفاض أسعار المكرونة والزيوت بشكل عام.

وأكد الشاهد على التزام الحكومة المصرية بالعمل على خفض الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

متابعة دورية لأسعار السلع

من جانبه، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، أن الحكومة تتابع أسعار السلع بشكل دوري، وأن هناك لجنة تم تشكيلها لضبط الأسعار.

وأشار كمال إلى أن حجم الإفراجات الجمركية بلغ 8 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، مما ساهم في زيادة المعروض من السلع.

وأوضح كمال أن الوزارة تعمل على خفض أسعار السلع الأخرى، مثل الحديد والأسمنت والأجهزة الكهربائية، خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن مبادرة خفض أسعار الخبز السياحي جاءت بالتعاون مع وزارة التموين.

وكشف أحمد أبو الفضل، مستشار وزير التموين، عن اهتمام الوزارة بتحسين أوضاع التجار والمستهلكين على حدٍ سواء.

وأشار أبو الفضل إلى وجود تعاون كبير بين الدولة والتجار، وأن الوزارة تعمل على زيادة عدد المبادرات لتوفير السلع لمحدودي الدخل.

وفي ختام المؤتمر، دعا الشاهد جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسعار من خلال الخط الساخن للغرفة التجارية (01555549999).

الغرفة التجارية بالجيزة أسامة الشاهد أحمد كمال معاون وزير التموين إدارة الرقابة التموينية ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك

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