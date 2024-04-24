الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حرب ضد جشع التجار.. الدولة تُعلن انخفاضًا كبيرًا في الأسعار لحماية المواطنين

اسعار السلع
اسعار السلع

تتخذ الدولة المصرية عدد من الخطوات السريعة لخفض أسعار جميع السلع بدعمها وانخيازها للمواطن، ومحاربة تجار الأزمات في إطار ذلك تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد من الاجتماعات اليوم مع التجار وأصحاب الشعب التجارية، وذلك لإلزام التجار بخفض السلع، وذلك بعد عدد من الافراجات الجمركية الأخيرة والتي وصلت إلي أنه تم الإفراج عن أكثر من 8 مليار دولار بضائع.

وقد كشف مصدر حكومي بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ الدستورعن عقد اجتماع موسع  بين وزارة  التموين واتحاد الغرف التجارية يعقد في إطار مبادرة تخفيض الأسعار بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وأحمد ابو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة، وحضور منتسبي الغرفة من التجار والصناع والمستوردين وأصحاب السلاسل التجارية، وذلك للحديث عن التخفيضات في مجال السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية والكهربائية.

اللحوم 

كما تستهدف الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة استيراد 10 آلاف رأس ماشية من جيبوتي عبر موانئ الصومال، تأتي هذه الخطوة ضمن صفقة تم التعاقد عليها في عام 2023 لتوفير 20 ألف رأس ماشية استعدادًا للمناسبات الدينية.

السكر 

كما استوردت التموين حتي الآن 500 طن سكر خام لإنهاء مشكلة السكر بالسوق وإغراق السكر بالكامل بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستيراد مليون طن سكر. 

القمح 

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه مستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم توريد 2024، موجهًا بسرعة سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عمليات التوريد لكافة نقاط الاستلام.

الزيت 

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في متابعة وتطبيق قرار “المصيلحي”، بانخفاض سعر الزيت  بنسبة 14% بالإضافة إلى التخفيضات السابقة ليصل إجمالي التخفيضات على سلعة الزيت إلى نسبة 36% من تاريخ بدء سلسة الاجتماعات التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع المنتجين والموردين والمصنعين واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية في ضوء أعمال لجنة ضبط الأسعار والأسواق برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر زجاجة الزيت الخليط بعد التخفيض الإضافي الذي تم يوم الأحد الماضي  ، يبدأ من 65 جنيهًا لزجاجة الزيت الخليط 1 لتر في الأسواق.

خفض أسعار جميع السل وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب الشعب التجارية لالزام التجار بخفض السلع الإفراجات الجمركية الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات

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