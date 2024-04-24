الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مُخالفات المخابز السياحية والافرنجية.. غرامات وحبس لمن يغش في الأوزان والأسعار

مخالفة مخبز
مخالفة مخبز

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حملات مكثفة لمراقبة المخابز السياحية والافرنجية للتأكد من التزامها بأسعار الخبز الحر والفينو المقررة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتكثيف الرقابة وضمان حقوق المستهلك.

أرقام صادمة

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم الوزارة، تسلم تقرير يوضح عدد المخالفات التي تم تحريرها ضد المخابز المخالفة، مشيراً إلى أنه جاري حصر جميع المخالفات على مستوى الجمهورية.

عقوبات صارمة

وشدد كمال على أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات صارمة، تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة 500 جنيه، أو الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك طبقاً للقوانين المنظمة للأمر.

لجان جديدة

 وأعلن إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تشكيل لجان إضافية للرقابة على الأسواق، خاصة في أيام العطلات، لضمان عدم وجود أي مخالفات.

التزام حكومي

 وأكدت وزارة التموين أن المخابز السياحية والافرنجية تنتج الخبز الحر والفينو بالأسعار والأوزان المُقررة، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024.

أجتماع مع مديري الإدارات التموينية أجهزة الرقابة التموينية أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة التموين وزارة التموين والتجارة المخابز

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