حملة رقابية مُكبرة بالعبور على المخابز السياحية والإفرنجية للتأكد من التزام المخابز

في إطار مُتابعة توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بمُتابعة الأسعار على أرض الواقع، وذلك بعد خفض الأسعار، وخاصة التوجيه الوزاري لوزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية، ما يستوجب خفض سعر الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقترب من الـ35%، وفي ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من السيطرة على أسعار صرف الدولار وأيضًا توافره، ما يستوجب أن تكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن بشكل ملموس.

وفي هذا الإطار، شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بمدينة العبور، لمُتابعة تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية ومدى التزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح للجمهور وكذلك الالتزام بالأوزان المقررة طبقًا لهذا التوجيه.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا وإحالة المخالفين للنيابة العامة، لمخالفتهم التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 وجاءت المخالفات على النحو الآتي:

-عدم الإعلان عن الأسعار.

- التلاعب في أوزان الخبز وعدم الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة في التوجيه.

- البيع بأزيد من السعر الرسمي المُعلن.

وأوضح إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك"، أن هذه الحملات هي مُتابعة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في اجتماع لجنة ضبط الأسواق وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، وأن الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية تم التوافق على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠%، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي ٣٠% وأن هناك تكليفات من دولة رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في مراقبة الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تدعم جميع الغرف التجارية والصناع والتجار الملتزمين بما تم الاتفاق عليه، كما شدد على أن أي خروج عما تم التوافق عليه يجب أن يُقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة، وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن حملات الجهاز الرقابية مُستمرة بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة تخفيضات أسعار السلع في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من السيطرة على أسعار صرف الدولار وأيضًا توافره، ما يستوجب أن تكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن.

يُذكر أن التوجيه الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة 2024 نص على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا، ووزن 40 جرامًا 75 قرشًا ووزن 25 جرامًا 50 قرشًا، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرشًا لوزن 50 جرامًا و100 قرش لوزن 35 جرامًا.

كما تضمن التوجيه على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميًا، أو من خلال الدخول على الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/

كما يُمكنكم الإطلاع على دليل خدمات وحقوق المستهلك، وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي https://drive.google.com/file/d/1km5i5_SJadFf9YVQIOt5HMIT4bxblnKa/view?usp=sharing

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