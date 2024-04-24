حبس 4 متهمين بسرقة مدرسة في أطفيح

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس 4 أشخاص سرقوا 14 لفة سلك نحاس من مدرسة في أطفيح، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط 4 أشخاص بتهمة سرقة 14 لفة سلك نحاس من داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة أطفيح، حال استقلالهم "توك توك" ملك وقيادة سائق "توك توك".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب تسلق سور المدرسة وكسر باب المخزن مستخدمين "أجنة، ضُبطت"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سئ النية" مالك مخزن "خردة" مقيم بدائرة مركز شرطة الصف.

وبمواجهته أيد ما سبق، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي اتخذت قرارها المتقدم.