حبس ميكانيكي سرق مشغولات ذهبية من سيارة سيدة بالهرم

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس ميكانيكي 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من سيارة سيدة بالهرم.

وكان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قد تمكن من ضبط ميكانيكي "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، لقيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها بعض المشغولات الذهبية، مبلغ مالي، متعلقات شخصية من داخل سيارة ملك إحدى السيدات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها وجزء من المبلغ المالى.



وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية وأرشد عن الحقيبة بمكان إلقائها بمنطقة حدائق الأهرام، وبداخلها متعلقات المجنى عليها الشخصية.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.