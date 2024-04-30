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محمد الباز

حوادث

15 مايو.. أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين كهرباء في حريق ستوديو الأهرام

حريق ستوديو الأهرام
حريق ستوديو الأهرام - أرشيفية

حدّدت محكمة جنح العمرانية جلسة 15 مايو المقبل كأولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام بعدما إحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.

وأنهت نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في حادث حريق ستوديو الأهرام بعد ورود تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بالاستوديو والحرائق التي خلفها الحريق.

وقررت نيابة العمرانية إحالة 4 متهمين الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح وهم مسئولي الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الانتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي.

ووجهت النيابة للمتهمين الاربعة تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.

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وفجرت مصادر مطلعة على التحقيقات في حادث حريق ستوديو الاهرام مفاجأة حيث كشفت عن ورود تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع اقواله.

كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه.

وأفاد التقرير أن عدد من الأشجار والنخيل اصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الاشجار التي تسبب خطورة.

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