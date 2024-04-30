الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار جديد بشأن المتهمين بخطف شاب لإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب  من داخل مطعم لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بشارع كورنيش النيل، لجلسة 29 يونيو لسماع شهود الإثبات.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المجني عليه على يد المتهم "س. إ" وآخرين.

txt

المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة خطف شاب ومساومة أسرته في عين شمس

txt

السجن سنة لسمسارة عقارات بتهمة خطف شخص وتعذيبه بالقناطر

أقوال المجني عليه

وقال المجني عليه خلال التحقيقات: اللي حصل إني أعرف (س. إ) من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفي شهر 2022/12 عرفني على واحد اسمه (س.س) وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي، كما لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها تاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي.

خطف شاب توقيع إيصالات أمانة الجيزة محكمة جنايات بالجيزة

الأكثر قراءة

عاجل| عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة شاب حول "طبيبة التجمع" إلى أشلاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

أطباء بلا حدود: هجوم إسرائيل على رفح كارثة لا يمكن تصورها

الإعلام العبرى: أمر باجتياح رفح الفلسطينية حال رفض حماس "صفقة التبادل"

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو