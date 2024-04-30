مصرع شخص دهسته سيارة مُسرعة فى الهرم

لقى شخص مصرعه، اليوم، إثر اصطدام سيارة مسرعة به أعلى الطريق السياحي في منطقة الهرم، بمحافظة الجيزة.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى في الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وانتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ.

بالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.