موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. والتشكيل المتوقع للفارس الأبيض

بعد غياب 15 يومًا يعود الزمالك لمسابقة دوري نايل عندما يواجه فريق البنك الأهلي غدًا الخميس، في ختام مواجهات الأسبوع العشرين وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في ظل رغبة الزمالك في مواصلة انتصاراته والبنك الأهلي للبقاء بعيدًا عن مثلث الهبوط.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في السابعة مساء غدٍ الخميس، باستاد القاهرة وجمع الزمالك 21 نقطة من 13 مباراة وله ست مباريات مؤجلة وحقق الزمالك ستة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر أربع مباريات وسجل 22 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا ويخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الأهلي في مباراة القمة ثم تخطي دريمز الغاني والتأهل لنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وفي المقابل يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركزالخامس عشر برصيد 18 نقطة وجمع ست نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الأهلي والداخلية ثم الهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للبقاء بعيدا عن مثلث الهبوط وزيادة فارق النقاط مع فرق فاركو والمقاولون ولكل منهما 12 نقطة والداخلية 11 نقطة التي تحتل المراكز الثلاثة الأخيرة .

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي

ويستعيد الزمالك جهود الثلاثي عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر وغياب إبراهيم نداى بسبب الإصابة لذلك سيقوم البرتغالي جوزيه جوميز بإجراء تغييرات محدودة في التشكيل الذي خاض مباراة دريمز يوم الأحد الماضي والدفع بناصر منسي وعبدالله السعيد والتشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي يتكون من ..

حراسة المرمى ..محمد عواد

خط الدفاع..عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد أبوالفتوح

خط الوسط.. عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر

خط الهجوم .. أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي - سيف الجزيري .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر قناة أون تايم سبورت "1" في وجود ستديو تحليلي قبل وبعد المباراة وخلال فترة الإستراحة بين الشوطين يضم مجموعة من أشهر المحللين في مصر .