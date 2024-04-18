عضو "فتح": جيش الاحتلال ينتظر الضوء الأخضر من واشنطن لبدء عملية برية برفح

قال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لاستباحة الدم الفلسطيني في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأضاف عضو المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية يعني استباحة دماء آلاف الفلسطينيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة شريك أساسي لإسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الحقوق الفلسطينية من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.