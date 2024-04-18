الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مندوب روسيا: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو للسماح لإسرائيل بمواصلة ارتكاب جرائمها فى غزة

فاسيلي أليكسيفيتش
فاسيلي أليكسيفيتش نيبينزيا

قال فاسيلي أليكسيفيتش نيبينزيا، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، إن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار أمريكي كان يهدف إلى منع وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف مندوب روسيا، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الشهري بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، الولايات المتحدة تستخدم حق النقض للسماح لإسرائيل بمواصلة ارتكاب جرائمها في قطاع غزة، كما أنها تعترض على كل مشروع قرار يهدف إلى وقف العنف في غزة.

وأكد أن المجتمع الدولي اعترض على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفقيتو) أمام وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تتهم موسكو باستخدام حق النقض، والحقيقة أن روسيا تستخدمه لمنع واشنطن من فرض قرارات غير مسئولة.

وأكد مندوب روسيا، أن مجلس الأمن الدولي لم يبذل جهودًا جماعية حقيقة لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن الأوضاع في غزة لن تتحسن إلا إذا تم تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ونوّه إلى أن الشرق الأوسط على شفا الهاوية جراء التصعيد الإقليمي في المنطقة، مؤكدًا أن مندوب إسرائيل وصف المجلس بأنه مجلس مروع وشكك في قراراته، ولم يذكر أن إسرائيل لم تلتزم بشروط الأمم المتحدة.

القاهرة الإخبارية مندوب روسيا الامم المتحدة روسيا الفيتو الصين اطلاق النار غزة

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