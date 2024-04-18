الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاتحاد الأوروبى: نرفض أى عملية إسرائيلية على رفح الفلسطينية

المتحدث باسم الاتحاد
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميجيل، إن الاتحاد الأوروبي يرفض أي عملية برية إسرائيلية على رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يتحرك لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يجري في قطاع غزة أمر مأساوي يجب وقفه فورًا، ونخشى وقوع كارثة إنسانية كبرى. 

وطالب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إسرائيل بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبوقف إطلاق النار الفوري وفق القرارات الأممية.

 

القاهرة الإخبارية رفح الاتحاد الأوروبي عملية برية اطلاق النار غزة المساعدات

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