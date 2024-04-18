الخميس 18 أبريل 2024
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"القاهرة الإخبارية": 18 قتيلًا و78 جريحًا إثر هجوم روسى على تشيرنيهيف الأوكرانية

غيث مناف مراسل قناة
غيث مناف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"

قال غيث مناف، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من أوكرانيا، إن يوم أمس، دوت سلسلة من الانفجارات في منطقة تشيرنيهيف، ما أسفر عن 18 قتيلًا وأكثر من 78 جريحًا حتى هذه اللحظة، وقد تتزايد الأعداد نظرًا للحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن الاستهداف كان بليغًا ووشيكًا لاستهداف مواقع مدنية داخل مركز المدينة.

وأضاف مناف، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاستهداف أصاب مستشفى مدني يجاوره مبنى إداري لبلدية تشيرنيهيف، ما أدى إلى زيادة حصيلة القتلى والجرحى في تلك الهجمات التي أصابت بصواريخ باليستية من نوع إكستندر-م كما وصفه الإدارات العسكرية في منطقة تشيرنيهيف.

القاهرة الإخبارية الانفجارات أوكرانيا جولة المراسلين صواريخ باليستية

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