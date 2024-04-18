الخميس 18 أبريل 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية": هجمات الحوثي تُعتَرض قبل إصابة أهدافها

إياد الموسمي
إياد الموسمي

قال إياد الموسمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن يوم أمس لم تقم جماعة الحوثي بأي استهداف، ولكن الاستهداف الحوثي دائمًا ما يتم التعرض له قبل إصابة الهدف، مشيرًا إلى أن حجم الهجمات التي قامت بجماعة الحوثي هي هجمات كثيرة جدا لم تُحقق أي هدف سوى هدفين على السفينة روبيمار التي أثرت على البيئة البحرية اليمنية بشكل كامل أو السفينة الأخرى في خليج عدن. 

وأضاف الموسمي، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الأمر نتيجة لأكثر من ثلاثة أشهر من العمليات والهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، يعني الاستراتيجية الإيرانية أو إدارة الحرب عبر الحوثيين بإقلاق السكينة العامة أو منع أو ضغط على السفن التجارية والدولية.

وأوضح، أنه كان هناك خبر أو تقارير علمية تحدثت عن مغادرة السفينة الإيرانية المثيرة للجدل للبحر الأحمر، هذه السفينة تتواجد قبالة ميناء جيبوتي سفينة تدعى شهباد وهي من تقدم الدعم والمعلومات اللوجستية لجماعة الحوثيين، وهذه السفينة غادرت هذه المنطقة بعد الحادث التي عملته إيران أو بعد حادث احتجاز السفينة في خليج هورمز.

وأشار، إلى أن الوضع قادم على التصعيد بحسب ما يتم رصده من الإعلام الغربي أو من البيانات الأوروبية والأمريكية، حيث كان هناك إعلان لقائد تحالف سبيتس أو بيان صحفي الأمس تحدث عن أنهم قاموا بحماية أكثر من 80 سفينة عبرت البحر الأحمر سفينة أوروبية كانت عبرت البر الأحمر وكانت قوات سبيتس هي من تحمي هذه السفن أيضًا اشتبكت مع بعض الطائرة المسيرة التي أطلقتها الجماعة خلال فترة تواجدها أثناء تأسيس أو تشكيل هذا التحالف.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين جماعة الحوثي الهجمات اليمن خليج عدن

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