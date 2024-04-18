مندوب الصين: على إسرائيل الامتناع عن تنفيذ أى خطة لشن عملية عسكرية فى رفح

قال فو تسونغ، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه يجب على إسرائيل الامتناع عن تنفيذ أي خطة لشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأضاف مندوب الصين، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الشهري بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الصراع الحالي في المنطقة تحذير للمجتمع الدولي بضرورة معالجة الظلم التاريخي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه يجب التحرك الفوري والعاجل للتخفيف من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح أنه يجب استئناف تمويل وكالة أونروا ولا بديل عنها لتقديم الخدمات للفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعا مندوب الصين إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي للسلام أكثر شمولًا وفاعلية لتحديد خارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين، إضافة إلى دعوة الصين أعضاء المجلس لاتخاذ موقف مسئول والتصويت لصالح عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.