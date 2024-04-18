مندوب الولايات المتحدة: ملتزمون بالعمل على حل الدولتين وفرض مزيد من العقوبات على المستوطنين

قال روبرت وود، مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن، إنه يجب العمل على الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده ملتزمة بالعمل على حل الدولتين لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضافت مندوب الولايات المتحدة، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الشهري بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إسرائيل لتنفيذ عدد من الخطوات الملموسة لحماية المدنيين في غزة وتأمين عمل الموظفين الإغاثيين.

وأكد أنه يجب على إسرائيل التعاون مع الجهود الأممية لتيسير إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالحجم المطلوب، إضافة إلى اتخاذ إسرائيل التدابير الفورية واللازمة؛ لتمكين العاملين في مجال الإغاثة بقطاع غزة من أداء مهامهم.

وأشار إلى أن واشنطن ستواصل فرض مزيد من العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.