الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: رد إسرائيل على إيران فى لبنان أو العراق ليس ردًا على طهران

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

قال العميد إلياس فرحات الخبير العسكري، إن رد إسرائيل على إيران في لبنان أو العراق ليس ردًا على إيران، والهجمات على لبنان تقابل برد من حزب الله بشكل دائم.

وأضاف فرحات، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرد الحقيقي فيكون داخل إيران هو الرد المطلوب، كما أنه لا يوجد قواعد اشتباك حقيقية في لبنان، بل هناك نوع من التفاهم على عدم قيام حرب شاملة واختصار الومضوع على هجمات متبادلة.

وأوضح أن الهجمة التي قام بها حزب الله على عرب العرامشية كانت ردًا على استهداف مدنيين في بلدة عين بعال وبلدة الشهدية القريبة، وبما أن حزب الله لا يقصف أهدافا مدنية في إسرائيل منذ ستة أشهر حتى الآن رغم قصف المدنيين وسقوط ضحايا مدنيين في لبنان، لكن حزب الله لم يرد أبدا على أي أهداف مدنية في إسرائيل.

القاهرة الإخبارية إيران إسرائيل لبنان العراق حزب الله

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