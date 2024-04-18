"الصفدي" بمجلس الأمن: ندعم الجهود المصرية بشأن التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده تدعم الجهود المصرية القطرية الأمريكية بشأن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الشعب الأردني سيظل مساندا وداعما للشعب الفلسطيني في قضيته.

وأضاف الصفدي، اليوم الخميس، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي الشهري بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن خطر التصعيد وتوسيع الحرب على غزة إقليميا يزداد مع كل لحظة يتنامى فيها العدوان بالقطاع.

وأكد الصفدي، أن السلام والاستقرار والأمن لن يتحقق ما لم يتجسد حق الفلسطينيين في دولة فلسطينية مستقلة، ويجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، والسلام وحده هو الذي ينهي الاحتلال ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن قف التصعيد ضرورة إقليمية ويجب أن يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولن نسمح لإسرائيل أو إيران بأن يكون الأردن ساحة للصراع الإقليمي.

ولفت إلى أنه يجب على المجلس اتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يعني مجزرة جديدة بحق 1.5 مليون فلسطيني.