إسبانيا: سنعترف بدولة فلسطين لأن الشعب الفلسطينى يستحق أن يكون له مستقبل واعد

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إننا سنعترف بدولة فلسطين لأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له مستقبل واعد، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في الحصول على دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني، اليوم الخميس، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي الشهري بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن إسبانيا تنضم إلى الأصوات المؤيدة لحق فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ويجب تطبيق حل الدولتين لتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأوضح أن بلاده اقترحت عقد مؤتمر دولي لاقى تأييدا كبيرا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز العمل على حل الدولتين.

وأكد وزير الخارجية الإسباني، أن مئات الآلاف من الأسر في فلسطين تحتاج إلى المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.