خبير: إسرائيل تجهز لاجتياح رفح الفلسطينية وأمريكا تعطى الضوء الأخضر

قال أحمد شديد خبير الشئون الإسرائيلية، إن العملية العسكرية المرتقبة في رفح هي التي بالمناسبة الطرف الأمريكي نفى موافقته على إعطاء ضوء أخضر لنتنياهو وحكومته في تنفيذها، هو يلبي الرغبات الرسمية في إسرائيل، يلبي رغبات الحكومة الآن في إسرائيل، أما فيما يتعلق بالمجتمع الإسرائيلي فمطالبه تتمثل بعودة الأسرى والمحتجزين الذين تحتجزهم المقاومة منذ أكثر من 190 يومًا.

وأضاف "شديد" اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك انفصامًا كبيرًا وانفصالًا في الأهداف في إسرائيل، الأول الإطار الرسمي الذي يريد عملية رفح من أجل محاولة إعادة مكانته داخل المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى إعادة قوة الردع التي تهشمت في صبيحة 7 من أكتوبر، ولكن المجتمع في إسرائيل الآن هو بحاجة إضافة إلى عودة الأسرى الانتقال إلى الجبهة الأخرى وهي الجبهة الشمالية إذ أن الأمن الحقيقي اليوم وهنا لا نقلل من أهمية محافظة رفح وإمكاناتها.

وأوضح أن الآن أصبحت قضية رفح أمام الهم الإسرائيلي الأمني الأوسع والأشمل هي تفصيلة وجزئية بسيطة خاصة بعد تنفيذ حزب الله لعملياته يوم أول أمس في عرب العرامشة والتي مثلت ضربة ليس فقط عسكرية وإنما استخباراتية إذ أن الموقع العسكري الذي تعرض للقصف بطائر مسيّرة تم إنشاؤه وفق التقارير الصحفية الرئيسية منذ أيام قليلة، وهو يشتمل على منظومتين، المنظومة الأولى استخباراتية، والثانية تتعلّق بمنظومة القبة الحديدية والدفاع الجوي ومع ذلك تمكنت قوات المسيّرة التي أطلقها حزب الله من الوصول إليها وهنا بالمناسبة بالقرب من أحد مساجد بلدة عرب العرامة.

وأشار إلى أن هذه الضربة التي اعترف الإعلام الإسرائيلي اليوم بسقوط قتلى فيها شكلت هاجسًا وتحديًا وتهديدًا كبيرًا للأمن الحقيقي الذي يتحدث عنه بالعادة نتنياهو وجوقته التي تردد ما يقول.

وأكد أن المجتمع في إسرائيل الآن يرى تهديدًا من الشمال أكثر خطورة وأكثر عنفوانًا وأكثر جدية، بينما نتنياهو ما زال يراوِح مكانه فيما يتعلق بعملية رفح، وبالتالي هناك تعارض بالأهداف إسرائيليًا، وبين هذا وذاك هناك نخب سياسية وأعضاء في الحكومة وبالكنيست أيضًا إلى حد ما يميلون إلى ميلة المجتمع ولكفة المجتمع في إسرائيل والتي تطالب بهدنة تفضي إلى استعادة الأسرى لدى المقاومة.