الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير عسكري: التصعيد الإيراني الإسرائيلي تديره الولايات المتحدة

التصعيد الإيراني
التصعيد الإيراني الإسرائيلي

قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنه منذ أن قصفت القنصلية الإيرانية في دمشق والتي لم تضع أمام طهران سوى خيار واحد هو خيار الرد، وبدا المشهد وكأنه تصعيد تريده الولايات المتحدة أن يأخذ مكانه بدلًا من قواعد الاشتباك التي كانت معمول بها المحدودة وبالتالي هذا نموذج سيتكرر وهو نموذج تديره الولايات المتحدة وفقًا لما هو مسموح من قبلها.

وأضاف الخبير العسكري، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل يدل على أنه كان هناك مجموعة من التقييدات التي احترمتها طهران وبالتالي لم يكن هناك هجومًا بالمعنى الذي يوازي ما تظهره أو ما تصرح به طهران من عدائية تجاه إسرائيل، وبدت الولايات المتحدة هي التي تدير هذا الهجوم، مشيرًا إلى أن ما حصل اليوم يندرج كذلك في نفس السياق مع عامل جديد أن إسرائيل لا تريد أن تقول أنها مسؤولة عن الهجوم في حين تنكر طهران أن هذا الهجوم قد أتى من إسرائيل إلى أرضيها.

وأوضح، أننا قرأنا في بعض وكلات الأنباء الإيرانية أن هذا الهجوم بالمسيرات انطلقت من الأراضي الإيرانية وأنكرت طهران أن هذه مسيرات إسرائيلية وكان هناك كذلك تعقيدات من داخل إسرائيل وصفت هذا الهجوم بأنه هجوم ضعيف وبالتالي نحن لازلنا في مرحلة استعراض القوة بين عدوين ظاهرين فيما يعني يلعب كل منهما دور الصديق ومثيل العدو إذا ما أخذنا هذا الموضوع في إطار لعبة حرب.

القاهرة الإخبارية القنصلية الإيرانية دمشق طهران الرد إسرائيل الأراضي الإيرانية

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