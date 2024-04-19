مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد التحركات الحوثية فى البحر الأحمر

قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، تحدث زعيم الجماعة عن عدد الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي على السفن التجارية وهو دائمًا ما يظهر في مناسبات سواء طائفية أو مناسبات أخرى يحدد فيها ما تم عمله وأيضًا إيصال رسائل للداخل بشأن وقوفه مع القضية الفلسطينية وأيضًا عمليات قواته باتجاه السفن، كون هذا الموضوع هو مرسل للداخل، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب منذ عقود.

وأضاف "الموسمي" اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الإحصائية كانت موجهة للداخل حقيقة، أما فيما يتعلق بالرد أو موقف الجماعة من التصعيد الإيراني الإسرائيلي كان موقف الجماعة دعمًا إعلاميًا ولم تعلن الجماعة أي عملية عسكرية أو توجيه ضربات بشكل رسمي تجاه الأرض المحتلة منذ التصعيد الذي حدث قبل أسبوع، مؤكدًا أن ما تم رصده لعملية الجماعة كان عبر الإعلام الإيراني حقيقة أو تسريبات الإعلام الموالي للجماعة ولم يكن من إعلام الجماعة نفسها.

وأوضح أن الجماعة هي إحدى الأذرع الإيرانية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وستنفذ ما سيوكل إليها وستقوم ببعض الأنشطة كما هو واضح في البحر الأحمر وخليج عدن من خلال عمليات استهداف السفن التجارية وأيضًا محاولة ضرب السفن البحرية الحربية في خليج عدن.