الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: فرنسا تدعو لوقف التصعيد بعد هجوم إسرائيل على إيران

خالد شقير
خالد شقير

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية كريستوف لومان الذي أكد وطالب إسرائيل بأهمية فتح جميع الحدود وإيصال المساعدات الإنسانية فورًا لما أسماه عملية خطيرة للأمن الغذائي تصل إلى حد المجاعة.

وأضاف “شقير” اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع الآن مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وذلك في محاولة لإطفاء النار التي يمكن أن تندلع داخل هذه المنطقة وأن تكون حربًا إقليمية، مشيرًا إلى أن فرنسا بصورة أو بأخرى تقوم بالاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية لتهدئة الأمور وممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي من ناحية، والولايات المتحدة الأمريكية تمارس أيضًا من خلال فرنسا الضغط على الصين لإجبار إيران لوقف التصعيد في المنطقة من ناحية.

وتابع: “نجد أن فرنسا اليوم تجد نفسها في مأزق كبير وبصفة خاصة في حالة التصعيد التي هى مستمرة وبالرغم من أن جريدة ليبراسيون الفرنسية أكدت أن الضربات الإسرائيلية كانت محدودة ولم تصب أي محطة نووية في الجانب الإيراني”.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين إسرائيل المساعدات الإنسانية المنطقة حرب إقليمية الولايات المتحدة فرنسا

مواد متعلقة

خبير: إسرائيل تجهز لاجتياح رفح الفلسطينية وأمريكا تعطي الضوء الأخضر

باحث: شرارة الحرب الإقليمية تشتعل وإسرائيل وإيران يلعبان على حافة الهاوية

خبير عسكري: التصعيد الإيراني الإسرائيلي تديره الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأردنى: يجب أن تنتهى الأعمال الانتقامية الإسرائيلية الإيرانية

"جيروزاليم بوست": إسرائيل اختارت عدم ضرب المواقع النووية الإيرانية

بايدن يدرس إرسال أسلحة جديدة بأكثر من مليار دولار لإسرائيل

روسيا: مستعدون لبدء الحوار مع أوكرانيا وفق الحقائق الحالية على الأرض

قوات الاحتلال تعتدى على المصلين أثناء توجههم لأداء الجمعة بالمسجد الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

عاجل.. بلينكن: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

صلاة الجنازة على الراحل صلاح السعدنى.. بث مباشر

وفاة الفنان الكبير صلاح السعدنى عن 81 عامًا

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة