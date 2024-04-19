القاهرة الإخبارية: فرنسا تدعو لوقف التصعيد بعد هجوم إسرائيل على إيران

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية كريستوف لومان الذي أكد وطالب إسرائيل بأهمية فتح جميع الحدود وإيصال المساعدات الإنسانية فورًا لما أسماه عملية خطيرة للأمن الغذائي تصل إلى حد المجاعة.

وأضاف “شقير” اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع الآن مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وذلك في محاولة لإطفاء النار التي يمكن أن تندلع داخل هذه المنطقة وأن تكون حربًا إقليمية، مشيرًا إلى أن فرنسا بصورة أو بأخرى تقوم بالاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية لتهدئة الأمور وممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي من ناحية، والولايات المتحدة الأمريكية تمارس أيضًا من خلال فرنسا الضغط على الصين لإجبار إيران لوقف التصعيد في المنطقة من ناحية.

وتابع: “نجد أن فرنسا اليوم تجد نفسها في مأزق كبير وبصفة خاصة في حالة التصعيد التي هى مستمرة وبالرغم من أن جريدة ليبراسيون الفرنسية أكدت أن الضربات الإسرائيلية كانت محدودة ولم تصب أي محطة نووية في الجانب الإيراني”.