القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية لغزة

قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن آلاف المساعدات تتدفق الآن على الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وفلسطين، والتي تحمل آلافًا من المساعدات الإنسانية التي خضعت لعملية التدقيق في منطقة العوجة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي لتواصل طريقها مرة أخرى لتعود لهذه النقطة لتعبر إلى الأراضي الفلسطينية.

وأضاف عماد، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا هو الشريط الحدودي الذي تأتي منه هذه الشحنات بعدما تخضع لعملية التدقيق في منطقة العوجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتتم الموافقة عليها وتعود مرة أخرى لمسافة تزيد عن 40 كيلو مترًا حتى تصل إلى هذه النقطة الحدودية لتتمكن من العبور إلى الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن عددًا من الشحنات التي بعدما عبرت من الحدود المصرية تأخذ دورها في الجانب الآخر لتعبر إلى الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن آلية العمل أو إنفاذ هذه المساعدات هي المتفق عليها بين الجانب المصرية والجانب الإسرائيلي لتخضع العملية لتدقيق كما أشرت في منطقة العوجة وتعود مرة أخرى حتى تواصل طريقها إلى الأراضي الفلسطينية.

وتابع: "في الجهة الأخرى من الأراضي الفلسطينية تخصص مجموعة من المخازن التي تستقبل هذه المساعدات الإنسانية ليتم تفريغها، وبعد ذلك تعود الشحنات من نفس النقطة بعدما تتم عملية التفريغ وتواصل طريقها إلى الأراضي المصرية تحديدًا من معبر رفح البري لتخرج لمواصلة طريقها مرة أخرى إلى الأراضي المصرية".

وأكد أنه حتى يوم أمس زادت المساعدات عن 4500 طن من المساعدات الإنسانية تحمل أو تتنوع ما بين مساعدات إيوائية وغذائية وأدوية وغير ذلك من الاحتياجات الأولية التي يتطلبها الفلسطينيون، وأن أعداد الشحنات التي وصلت من الجانب المصري تحديدًا من التحالف الوطني المصري التي تندرج تحته مجموعة من المؤسسات العمل الخير في مصر وصلت إلى 400 شحنة من ضمن المرحلة السادسة التي أطلقها التحالف الوطني المصري.