الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رجل يشعل النار في نفسه خارج قاعة محاكمة ترامب بنيويورك

محاكمة ترامب
محاكمة ترامب

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن رجلًا أشعل النار في نفسه خارج قاعة محاكمة ترامب في نيويورك؛ وذلك نقلًا عن سي إن إن لوكالة رويترز.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس المحكمة المكلّفة محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، أمس الخميس، أن هيئة المحلفين قد جرى تشكيلها باختيار أعضائها الـ12، ولم يتبق سوى اختيار ستة أعضاء بدلاء، كي تنطلق أول محاكمة جنائية في التاريخ لرئيس أمريكي سابق.

وقال القاضي خوان ميرشانك: “لدينا هيئة محلّفينا”، مضيفًا: “فلنختر البدلاء”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

محاكمة ترامب نيويورك القاهرة الإخبارية ترامب النار

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