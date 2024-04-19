الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عسكرى سابق: أمريكا تتجنب التورط فى هجوم إسرائيلى على إيران

مايكل باتريك
مايكل باتريك

قال مايكل باتريك، المسئول العسكري السابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب على غزة، حاولت احتواء الأوضاع تجنبًا للتصعيد واشتعال المنطقة.

وأضاف باتريك خلال مداخلة ببرنامج "10 داونينج ستريت"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب التصعيد أو المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل.

وأوضح أن قوات الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت في إسقاط الكثير من الصواريخ والمسيرات التي استهدفت إسرائيل، وكان ذلك ناجحًا، ولكن من الواضح جدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن ترى هجومًا واضحًا من إسرائيل على إيران.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون جزءًا من أي هجوم إسرائيلي يستهدف إيران، فهم يريدون احتواء هذه الأزمة وخفض التصعيد، ولكن في نهاية المطاف الإسرائيليون يتخذون قرارهم بأنفسهم.

القاهرة الإخبارية ١٠ داونينج ستريت الولايات المتحدة الصراع غزة تصعيد الصراع إسرائيل إيران الازمة احتواء

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