السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الناطور: تقنية لافندر تستخدم لتحليل وفهم البيانات الكبيرة ولا تتبع الأجهزة

جريدة الدستور

قال هشام الناطور، المختص في التطوير التكنولوجي، إن التقرير الذي صدر أن شركة ميتا تسرب أو تعطي بيانات لجيش الدفاع الإسرائيلي أو لجيش الاحتلال عن أعضاء أو عن أفراد بحركة حماس، هو صادر عن ملياردير ورائد أعمال أمريكي وهو من أحد مؤسسين شركة مايكروسوفت إلى جانب بيل جيتس مالك شركة مايكروسوفت.

 

وأضاف الناطور، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن  هذا الشخص لديه منافسة منافسة شديدة مع شركة ميتا وحاول أن يستقل في السابق حادثة وقعت مع شركة ميتا التي كانت تعرف سابقًا باسم “فيسبوك” وكانت مفصولين فيسبوك وواتس، مشيرًا إلى أنه في عام أنه في عام 2021 كان هناك قضية تسريب محادثات لمستخدمين.

 

وأوضح، أنه بخصوص لافندر والتي تعرف بتقنية لافندر للذكاء الاصطناعي هي تقنية تستخدم لتحليل وفهم البيانات الكبيرة والمتعددة بما ذلك البيانات النظفية مثل المحادثات عبر التطبيقات مثل واتساب، منوهًا إلى أنه قد تتم مشاركة المعلومات بين الشركات التقنية والجهات الحكومية بناء على القوانين والاتفاقات القائمة.

 

وأكد، أننا نعرف ما هي الاتفاقيات والقوانين التي بين شركة ميتا وجيش إسرائيل على أن يتم الحصول على هذه المعلومات، ولكن تقنية لافندر ليس بها تتبع جهاز أي مستخدم إلا بالحصول على موافقة صريحة من صاحب الجهاز، ولكن هي ممكن تتبع جميع منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي وتحليلها.

 

وأشار، إلى أن هذا الأمر من الممكن أن تجعلها ترصد صاحب هذه المنشورات من خلال المنشورات التي يقوم بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه فإنه يستطيعون أن يصحلوا على المواقع الجغرافية لهذا الشخص أو المستخدم، مؤكدًا أن  تقنية لافندر هي تقنية معقدة صراحة، وهي لا تقوم بتتبع الموقع الأجهزة بشكل مباشر.

القاهرة الإخبارية شركة ميتا الاحتلال حماس لافندر تقنية لافندر

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