خبير: استخدام جيش الاحتلال للذكاء الاصطناعي "يجرمه القانون" (فيديو)

قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إنه ليس لأي شركة أن تتدخل في نزاع سياسي أو أن تدعم جهة ضد جهة أخرى لأن هذا ليس هو موضوع تلك الشركة وليست مهمتها، وبالتالي هو خروج عن دور الشركة التجارية العادي وتدخلها في شأن آخر مهما كانت أرائها السياسية.

وأضاف بودن، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما قالته صحيفة الجارديان البريطانية، كيف تم استعمال مجموعة من المعطيات لضرب البنية التحتية في قطاع غزة مثلًا، فهذا هو بداية للبحث والتحقيق وبداية وجود أدلة من أجل محاسبة مسربي المعلومات من تلك الشركات، مؤكدًا أنه إذا ثبت أن هناك جهة استعملت تلك التكنولوجيا ومدها لجهة ضد جهة أخرى، فإن القانون يجرمه ويحاسب عليه خاصة استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي الأمر الذي يجرمه القانون.