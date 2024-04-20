حكومة نتنياهو بدأت إجراءات شرعنة 68 بؤرة استيطانية فى الضفة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلي، أن حكومة بنيامين نتنياهو بدأت إجراءات شرعنة 68 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن إصابة 11 فلسطينيًا واعتقال آخرين، إثر حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، في الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإصابات 7 منها بالرصاص الحي، و4 جراء الاعتداء عليهم بالضرب من قبل جنود الاحتلال، واصفة الإصابات بـ"الطفيفة والمتوسطة".

وأكدت أنه تم تبليغ الطواقم الطبية عن وجود عدد من الشهداء والجرحى داخل المخيم، وتمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، حيث أصيب بالأمس مسعف متطوع حاول الوصول للجرحى برصاص الاحتلال الحي في الساق.