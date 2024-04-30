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لخلافات على الميراث.. مصرع عامل أشعل النيران في نفسه بالإسكندرية

جثة - ارشيفيه
جثة - ارشيفيه

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع عامل متأثرا بإصابته بحروق شديدة، إثر إشعاله النيران في نفسه أمام باب منزله بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب خلافات الميراث مع أشقائه، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال زوجته وشهود العيان حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الرئيسي الجامعي، بوصول المدعو "فارس. ج. ش"، 24 سنة، عامل، مقيم شارع ورشة البلاط، دائرة القسم، مصاب بحروق متفرقة شديدة، من الدرجات الثلاث بنسبة 85%، على أثرها لقي مصرعه متأثرا بإصابته.

 خلافات بينه وأشقائه بسبب الميراث 

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين أن المصاب المشار إليه حالته حرجة ولا يمكن استجوابه، وبسؤال زوجته "سماح.م.أ"، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، قررت بقيام زوجها المذكور بإشعال النيران في نفسه 
مستخدمًا مادة معجلة الاشتعال "بنزين" وذلك أثناء تواجده أمام الشقة سكنهما بدائرة القسم، لمروره بحالة نفسية سيئة، لوجود خلافات بينه وأشقائه بسبب الميراث ولم تتهم أحد بالتسبب في إصابته.

وبسؤال أحد جيران المتوفى قرر ما جاء بأقوال الزوجة أن المذكور اشعل النيران في نفسه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خلافات عائلية مصرع عامل أشعل النيران في نفسه بالاسكندرية نيابة الدخيلة

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