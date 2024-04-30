الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المشدد 15 سنة لسائق يتاجر بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

حبس - أرشيفيه
حبس - أرشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمه مبلغا ماليا قدرة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 10707 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط سائق وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام خ.ر.م، سائق، بمزالة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه حال تواجده داخل سيارة وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة المضبوطة عثر بداخلها على جوال بلاستيكي يحوي علي عدد 119 طربة حشيش.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة في أعمال الترويج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.
 

السجن المشدد لسائق المواد المخدرة بالاسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

إحالة المتهمين بقتل سيدة وسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية لمفتي الجمهورية

لخلافات على الميراث.. مصرع عامل أشعل النيران في نفسه بالإسكندرية

المشدد 10 سنوات لمتهمين باستعراض القوة بالأسلحة النارية في الإسكندرية

المشدد 10 سنوات لديلر هيروين في الإسكندرية

بسبب خلافات مع صاحبها.. التحقيق مع متهمين حاولا اقتحام شقة في الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 145 ألف طن سلع إستراتيجية

المحكمة استعملت الرأفة.. إيقاف حكم حبس فرج عامر فى السب والقذف

خالف القانون.. غلق وتشميع أحد فنادق العطارين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل| أمين عام الأمم المتحدة يدعو لإجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية فى غزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل المشترك لوقف الحرب فى غزة

لفظ أنفاسه فى الحال.. التصريح بدفن مواطن صدمته سيارة فى التجمع

توقعات بجذب 5 مليارات دولار استثمارات كويتية جديدة فى الطاقة والصناعة والسياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس