المشدد 15 سنة لسائق يتاجر بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمه مبلغا ماليا قدرة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 10707 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط سائق وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام خ.ر.م، سائق، بمزالة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه حال تواجده داخل سيارة وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة المضبوطة عثر بداخلها على جوال بلاستيكي يحوي علي عدد 119 طربة حشيش.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة في أعمال الترويج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

