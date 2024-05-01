الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فتح ملف مشكلة أرض مدرسة الكشافة بالعامرية بالإسكندرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العامرية التعليمية غرب الإسكندرية، محمد قبيصي، رئيس قطاع العامرية، لحل مشكلة أرض مدرسة الكشافة بتقسيم البردويل حى العامرية أول، وذلك بناءً على توجيهات عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية.

أرض مدرسة الكشافة

أكد محمد قبيصى، رئيس قطاع العامرية، أن الزيارة جاءت لمتابعة العديد من الشكاوى التي عرضت على أمانة الحزب بخصوص مشكلة أرض مدرسة الكشافة بتقسيم البردويل حى العامرية أول، حيث إنها كانت مخصصة لبناء مدرسة رسمية لغات من قبل محافظة الإسكندرية ومدرجة بخطة هيئة الأبنية التعليمية وهى تقع ضمن مدارس وفى حيازة التربية والتعليم منذ الثمانينات ولكن الأهالي فوجئوا بطرح الأرض بالمزاد العلني وبيعها بثمن يقل عن قيمتها الأساسية بالإضافة لحرمان أهالي العامرية من بناء هذه المدرسة وهى منفعة عامة وأهالي العامرية فى أشد الحاجة لها.

وأشار بسيونى محمد بسيونى مدير عام إدارة العامرية التعليمية، إلى أنه توجه بخطاب رسمي إلى لحي العامرية أول، حيث أن التربية والتعليم تمتلك الأرض بموجب قرار التخصصي رقم (٢٥٨) لسنة ٢٠١٧ والصادر من السيد محافظ الإسكندرية.


كما طالب مدير عام إدارة العامرية التعليمية حى العامرية أول بسرعة الرد حتى يتسنى له الرد على مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

مستند
مستند
الجيل بالعامرية بالاسكندرية مدرسة الكشافة مشكلة أرض

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