عقارات الإسكندرية القديمة تهدد حياة المواطنين: خطيرة على السكان

تعد الإسكندرية من المحافظات التي يوجد بها أعداد كبيرة من العقارات القديمة المتهالكة بسبب جوها الذي يؤثر علي حالة المباني، فبسبب هذا العقارات القديمة أصبحت تهدد حياة المواطنين مما جعل المسؤولين بالتدخل الفوري لإزالتها أو عمل الترميمات الازمه حفاظا على حياة سكانها.

وقال محمد عبد الله، عامل، إن العقارات القديمة أصبحت تهدد حياتنا ونحن ننتظر الموت في اي وقت بسبب وجودنا في العقارات لأننا لا نملك المال لشراء البديل او استئجار سكن يأوينا.

أشارت منال أحمد، ربه منزل، إلى أن المسؤولين بالأحياء يقومون بحصر العقارات القديمة ويتم عمل المحاضر ليتم عمل الترميمات بها أو إزالة الاجزاء الخطره بها.

وأجرى حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة أجزاء من عقارين آيلين للسقوط بمنطقة القباري بمينا البصل، وذلك لخطورتهما الداهمة على حياة المواطنين والمارة، وتلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 9 شارع الطحاوي وشرفات عقار بشارع 8 تقاطع شارع الأمير لؤلؤ.

وانتقلت وحدات الأزمات والإزالة والمتابعة الميدانية بالحي بالتنسيق مع إدارة الكهرباء والحملة الميكانيكية إلى موقع العقارين المشار إليهما.

من جانبها، أوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية أن العقارين صادر لهما قرار هدم حتى سطح الأرض، مشيرة إلى أنه جرى إزالة أجزاء من العقار الأول وشرفات طابقين بالعقار الثاني.

وقررت النيابة العامة بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار اجزاء من عقار قديم دون حدوث اصابات، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتحفظ علي ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ بانهيار أجزاء من عقار

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من العقار رقم 12 شارع عبد الخالق، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسئولي الحي والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، مكون من 4 طوابق علوية، وانهيار شرفة شقة بالطابق الرابع، وذلك دون حدوث إصابات.



إزالة المناطق الخطره

من جانبها، قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، إنه تم إزالة الأجزاء المعلقة التي تمثل خطورة داهمة على المارة، لافتة إلى أنه سيجري عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.