حبس 5 عاطلين قبل ترويج بـ37.5 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة عدد 37.5 كيلو من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقت مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، مُتخذين دائرة قسم شرطة أول العامرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين واستهدافهم وتم القاء القبض علي 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش ومبلغ مالي.

كما تم ضبط عاطل أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 2،5 كيلو جرام لمخدر الحشيش ومبلغ مالي.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد بترويجها، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين للتواصل مع عملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.