الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس 5 عاطلين قبل ترويج بـ37.5 كيلو حشيش في الإسكندرية

متهمين
متهمين

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة عدد 37.5 كيلو من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقت مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، مُتخذين دائرة قسم شرطة أول العامرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين واستهدافهم وتم القاء القبض علي 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش ومبلغ مالي.

كما تم ضبط عاطل أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 2،5 كيلو جرام لمخدر الحشيش ومبلغ مالي.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد بترويجها، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين للتواصل مع عملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

4 عاطلين غرب الاسكندرية حشيش بقصد الإتجار أمن الأسكندرية

مواد متعلقة

حبس 3 متهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش والآيس في الإسكندرية

المشدد 15 سنة لصاحب مكتبة خطف طالبة وتعدى عليها بالإسكندرية

فتح ملف مشكلة أرض مدرسة الكشافة بالعامرية بالإسكندرية

التصريح بدفن جثة صياد غرق بمياه البحر غرب الإسكندرية

المشدد 15 سنة لسائق يتاجر بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

إحالة المتهمين بقتل سيدة وسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية لمفتي الجمهورية

لخلافات على الميراث.. مصرع عامل أشعل النيران في نفسه بالإسكندرية

المشدد 10 سنوات لمتهمين باستعراض القوة بالأسلحة النارية في الإسكندرية

الأكثر قراءة

أزمة جديدة تواجه منتخب مصر بسبب مواعيد مباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالي حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا