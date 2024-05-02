الخميس 02 مايو 2024
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محافظات

فى أعياد الربيع.. شواطئ غرب الإسكندرية تستقبل رحلات اليوم الواحد

شواطئ الاسكندريه
شواطئ الاسكندريه

تعتبر رحلات اليوم الواحد هى المتنفس الوحيد للمواطنين غير القادرين علي حجز شقق المصايف، يتم قضاء يوم كامل علي شواطئ العجمي غرب الإسكندرية للاستمتاع بمشاهدة البحر والنزول إليه في العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، حيث يكون معظم رواد الرحلات من المحافظات المجاورة والقريبة.

وقال محمود أحمد، موظف، مقيم بكفرالشيخ إن معظم أهالي القرى والمحافظات المجاورة يعتمدون على رحلات اليوم الواحد، لأنها تعتبر من أسهل المصايف يذهب الشخص أو الأسرة إلى الشاطئ لقضاء يومه وعقب الانتهاء يرجع في نفس اليوم، مضيفًا أن هذه الرحلة تتحمل تكلفة الانتقال وتذاكر الشاطئ فقط.

وقالت نادية أحمد، ربة منزل، مقيمة بالبحيرة، إن الوقت بين الإسكندرية والبحيرة يعتبر ساعة بالأتوبيس ونحن نقوم بتجهيز المأكولات التى نأخذها معنا إلى الشاطئ لكي نوفر ثمن الطعام الجاهز، مؤكدة أنها تأتي باستمرار إلى الشواطئ عن طريق رحلات اليوم الواحد التي أتاحت لجميع الفئات أن يستمتعوا بمياه البحر والنزول فيه.

من جانبه، قام مسئولو السياحة والمصايف ومشرفو شواطئ العجمي بالمرور على الشواطئ والتأكد من وجود المنقذين بطول الشواطئ وغربلة الرمل وتسويتها، مع التشديد علي عدم نزول البحر في حال ارتفاع الأمواج.  

وتستعد الشواطئ لاستقبال رحلات اليوم الواحد التى تأتى من المحافظات المجاورة للاستمتاع بإجازة عيد شم النسيم وقضاء يوم مع العائلة علي الشاطئ والمغادرة في نهاية اليوم.

أعياد الربيع شواطئ غرب الإسكندرية رحلات اليوم الواحد

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