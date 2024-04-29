الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خبراء المفرقعات يمشطون محيط الكنائس.. تفاصيل خطة تأمين احتفالات عيد القيامة

تأمين الكنائس
تأمين الكنائس

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة كواليس استعدادتها لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة  في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وجه باليقظة الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي في جميع دوائر تأمين الكنائس حتي انتهاء احتفالات المسيحيين بأعياد.

انتداب ضباط من كافة الإدارات لتأمين الكنائس والمنشآت

وأكد أن هناك خطة عمل جديدة تم الاتفاق عليها والتنسيق بين كافة الإدارات المعنية وانتداب ضباط البحث الجنائي والأمن العام لتأمين الكنائس وأماكن الاحتفالات.

انتداب خبراء المفرقعات

من جانبه، وجه “الجندي” بانتداب عدد من ضباط المفرقعات لتمشيط محيط الكنائس للكشف عن المفرقعات والمعادن قبل تعيين خدمة شرطية من ضباط الأمن العام والمباحث عليها.

وشدد أن كل كنيسة يعتمد تأمينها علي 4 ضباط مباحث وأمن عام ترافقهم شرطية لتفتيش السيدات قبل دخولهم.

منع السيارات من التواجد بمحيط الكنائس

ووجه بعدم دخول السيارات الي محيط الكنائس علي ان يقوم الزوار بركن سياراتهم الخاصة خارج  محيط الكنيسه لتجنب تسلل اي عناصر إرهابية او إجرامية الي أماكن الاقتراع.

كما كلف مدير الأمن، جميع مفتشي المباحث ومديري القطاعات بالمرور الليلي والنهاري علي اقسام الشرطة لمتابعه الحالة الأمنية بأنفسهم والتشديد علي الأكمنة المتحركة والثابتة للتأكد من وجود كافة عناصر التأمين واكتمال القوة المعينه علي الخدمات وتوجيه الضباط بالمرورات داخل الدوائر علي مدار الساعه مستخدمين سيارات الشرطه تجوب كافة شوارع الدائرة مستخدمين "السارينه" لبث الطمأنينة داخل المواطنين.

فحص الشقق المفروشه للتأكد من عدم اختباء عناصر اجرامية 

وأكد المصدر علي ان "الجندي" وجه رؤساء المباحث بمراقبة اوضاع الشقق المفروشه والاطلاع علي ساكنيها بالتنسيق مع الملاك وفحص جميع الشقق بالدوائر من خلال مكتب المكونات التابع لكل دائرة للتأكد من عدم اختباء اي من العناصر الإجرامية او الارهابية داخل الشقق وفحص جميع المسجلين في مواعيد المراقبة الأسبوعية المحددة لهم والتحفظ عليهم اذا تم الاشتباه فيهم في اي واقعه اجراميه او ارهابيه اخري

بمديرية أمن القاهرة توسيع دائرة الاشتباه السياسي أعياد المسيحيين تأمين الكنائس والمنشآت إنتداب ضباط

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