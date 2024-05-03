الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

بسبب عقب سيجارة.. مصرع شخص إثر حريق بغرفته فى الإسكندرية

جثة ارشيفيه
جثة ارشيفيه

لقى شخص مصرعه بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، في نشوب حريق بغرفته في شقة سكنية،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بلاغ بنشوب حريق في شقة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق بشقة بالعقار رقم 7 شارع فتح الله عبدالرحيم، منطقة الهانوفيل، دائرة القسم، ووجود متوفى.

فحص موقع البلاغ

علي الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بإحدى غرف شقة بالطابق الأرضي في العقار المشار إليه مساحتها 50 مترًا مربعً تقريبًا، وذلك أثناء نوم قاطنها، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

أسفر الحريق عن وفاة قاطنها المدعو "كريم .م.ع"، 35 سنة، بدون عمل، نتيجة إصابته بحروق متفرقة بالجسم، واحتراق السرير الموجود والغرفة بالكامل.

عقب سيجارة سبب الوفاة

وبسؤال والدته ربة منزل، مقيمة دائرة القسم، أيدت ما جاء بالفحص، وعللت سبب اندلاع النيران بالشقة المشار إليها، لترك نجلها المتوفى عقب سيجارة سهوًا واستغرق في النوم، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى العجمى العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

عقب سيجارة مصرع شخص حريق غرفته نائم غرب الاسكندرية الهانوفيل

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