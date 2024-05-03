حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ22 كيلو "حشيش" فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثانٍ بالإسكندرية حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم 22 كيلو حشيش، بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائهم بدائرة قسم شرطة العامرية ثانٍ.

ضبط المتهمين

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وألقي القبض على عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما 12 كيلوجراما لمخدر الحشيش، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته 10 كيلوجراماتات لمخدر الحشيش، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم للتربح منها.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

من جانب آخر، كانت قد قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بمخدر الآيس والهيروين على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بمزاولة نشاط إجرامي بترويج والاتجار بالمواد المخدرة على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقى القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وميزان، وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1،150،000 مليون ومائة وخمسين ألف جنيه تقريبًا.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، وتم حبسه عقب إلقاء القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه للتربح منها.