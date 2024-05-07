حبس 4 عاطلين ضبطوا بـ25 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم 22 كيلو حشيش بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد ورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، بمزاولة نشاطه الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة علي عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، والقي القبض علي عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، وبمواجهتهم اقرر لحيازته المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه للتربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

معلومات سرية

كما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة برج العرب، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.