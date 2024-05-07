كسور وخلع وتمزق.. سمية الخشاب تتقدم ببلاغ ضد "رامز جاب من الآخر"

تقدمت الفنانة سمية الخشاب، ببلاغ في مكتب النائب العام ضد برنامج “رامز جاب من الآخر”، بسبب المشكلات الصحية التي تعرضت لها جراء مشاركتها ببرنامج المقالب، الذي أذيع على مدار شهر رمضان الماضي.

كان أشرف إبراهيم علي، محامي الفنانة سمية الخشاب، تقدم بالبلاغ رقم 706809 لسنة 2024 المكتب الفني للنائب العام وقيد برقم 2796 لسنة 2024 إداري العجوزة، لمباشرة التحقيقات، ضد كل من مقدم البرنامج، والمنتج والمنتجة ومخرج البرنامج ومعدة البرنامج، لما تعرضت لها الفنانة سمية الخشاب من إصابات خطيرة خلال استضافتها في البرنامج.

وأضافت الفنانة في البلاغ، أنها تعرضت إلى إصابات ما استدعى دخولها مستشفى الزهراء في دبي من أجل الاطمئنان على سلامتها الجسدية، والتي تبينت إصابتها في القدم اليسرى والذراع وكدمات، والثابت من التقارير الطبية أنها مصابة بخلع في طرف الكعب الشذوي وخلع في رباط الشدوي الأمامي، فضلا عن كدمات متعددة بالكتف اليسرى وكدمات بالذراع اليسرى، وتمزق كلي بأربطة الكاحل الأيسر الخارجية، مع التهاب شديد مع أربطة الكتف الأيسر، وأنها تحتاج إلى راحة لمدة 21 يوما، مشيرة إلى أنها اضطرت لتحمل هذا الوجع وأخذ مسكنات من أجل استكمال تصوير مسلسلها بـ"100 راجل".

وأوضحت الخشاب، في البلاغ، أنها لم توقع على ورق أو عقود من خلال البرنامج، وعقب انتهاء الحلقة مباشرة لم تشعر بالألم والوجع إلا بعدها، وبعد ذهابها للفندق أحست بآلام في القدم اليسرى وعدم قدرتها على المشي، وكذلك في الكتف، ما دعاها للدخول إلى المستشفى في دبي.

وأكد محامي الفنانة، أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة باتخاذ اللازم قانونا نحو هذا العمل الآثم الذي يحاسب عليه القانون ضد كل من سولت له نفسه بالتعدي على الآخرين بهذه الأفعال الخطيرة وتعريض حياة الأشخاص للخطر والمساس بالحرية، الأمر الذي يمثل الجريمة المؤثمة بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات.