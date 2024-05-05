الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"جيل الإسكندرية" يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

من الحدث
من الحدث

قال عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، إن الوفد قدم التهنئة لقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا حرصه وحرص الأمانة العامة للحزب الدائم على مشاركة الإخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري.

وأضاف أن المصريين دائمًا يتشاركون في أعيادهم السنوية، لافتًا إلى أن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها.

وأكد أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية، مشيرًا إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم.

وأشار أمين جيل الإسكندرية إلى اعتزازه بعمق الروابط بين أبناء الوطن الواحد ونسيج الأمة المترابط، مؤكدًا أن وحدتنا الوطنية تعد نموذجًا للتعايش والسلام والمحبة والإخاء نتباهى به بين الأمم والشعوب فى ظل قيادة وطنية تجمعنا ولا تفرقنا تحت علم واحد ووطن واحد.

تكون وفد حزب الجيل من أحمد حمدى أمين تنظيم المحافظة، ومصطفى غانم مساعد أمين المحافظة، والشيخ أحمد الشيخ خطيب بوزارة الأوقاف ومساعد أمين المحافظة ورئيس قطاع الرمل، ورحمة أحمد أمينة المرأة بالمحافظة، ومحمد السيد أمين الشباب بالمحافظة، وعبده الباشا أمين التواصل الجماهيري بقطاع الرمل.

كما افتتح الوفد الزيارات بزيارة كنيسة مارجرجس بغيط العنب، وكان فى استقبال الوفد القس داود بطرس راعى الكنيسة وكنيسة القديسين بشارع ٤٥ بالعصافرة، واختتم الوفد اليوم بزيارة كاتدرائية بشارة والملاك غبريال بحجر النواتية بمحور المحمودية.

IMG-20240505-WA0001
IMG-20240505-WA0001
IMG-20240505-WA0003
IMG-20240505-WA0003
IMG-20240505-WA0002
IMG-20240505-WA0002
IMG-20240505-WA0005
IMG-20240505-WA0005
IMG-20240505-WA0004
IMG-20240505-WA0004
IMG-20240505-WA0006
IMG-20240505-WA0006

IMG-20240505-WA0007
IMG-20240505-WA0007
جيل الإسكندرية الاقباط بعيد القيامة المجيد لمحافظة الإسكندرية الشعب المصري

مواد متعلقة

حبس 3 عاطلين لحيازتهم حشيش وأقراص مخدرة بالإسكندرية

"أمن الإسكندرية" ترفع درجات الاستعداد لتأمين احتفاليات عيد القيامة المجيد

بسبب عقب سيجارة.. مصرع شخص إثر حريق بغرفته فى الإسكندرية

حبس عاطل حاول ترويج 3 كيلو من الحشيش في برج العرب

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمحل بمنطقة أبوالعباس بالإسكندرية

حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ22 كيلو "حشيش" فى الإسكندرية

إخماد حريق فى محل بمنطقة أبوالعباس بالإسكندرية

عقارات الإسكندرية القديمة تهدد حياة المواطنين: خطيرة على السكان

الأكثر قراءة

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

ألعاب الموت تحصد أرواح الأطفال.. حادث ملاهى أكتوبر ليس الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل