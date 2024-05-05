"جيل الإسكندرية" يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

قال عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، إن الوفد قدم التهنئة لقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا حرصه وحرص الأمانة العامة للحزب الدائم على مشاركة الإخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري.

وأضاف أن المصريين دائمًا يتشاركون في أعيادهم السنوية، لافتًا إلى أن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها.

وأكد أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية، مشيرًا إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم.

وأشار أمين جيل الإسكندرية إلى اعتزازه بعمق الروابط بين أبناء الوطن الواحد ونسيج الأمة المترابط، مؤكدًا أن وحدتنا الوطنية تعد نموذجًا للتعايش والسلام والمحبة والإخاء نتباهى به بين الأمم والشعوب فى ظل قيادة وطنية تجمعنا ولا تفرقنا تحت علم واحد ووطن واحد.

تكون وفد حزب الجيل من أحمد حمدى أمين تنظيم المحافظة، ومصطفى غانم مساعد أمين المحافظة، والشيخ أحمد الشيخ خطيب بوزارة الأوقاف ومساعد أمين المحافظة ورئيس قطاع الرمل، ورحمة أحمد أمينة المرأة بالمحافظة، ومحمد السيد أمين الشباب بالمحافظة، وعبده الباشا أمين التواصل الجماهيري بقطاع الرمل.

كما افتتح الوفد الزيارات بزيارة كنيسة مارجرجس بغيط العنب، وكان فى استقبال الوفد القس داود بطرس راعى الكنيسة وكنيسة القديسين بشارع ٤٥ بالعصافرة، واختتم الوفد اليوم بزيارة كاتدرائية بشارة والملاك غبريال بحجر النواتية بمحور المحمودية.

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