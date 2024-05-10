الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس عاطلين لحيازتهما مخدر الأفيون بالإسكندرية

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الأفيون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما.

كما تمكن ضباط مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على عاطل، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته 5 كيلوجرامات لمخدر الأفيون، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

عاطلين الافيون بالاسكندرية المعمل الكيماوي أمن الأسكندرية

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