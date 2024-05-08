"القوى العاملة" تكرم عمال النظافة في الإسكندرية بمناسبة عيد العمال

أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر، المنوط بها أعمال النظافة بمحافظة الإسكندرية، عن قيام وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافزة بتكريم عدد من العاملين والسائقين ضمن فاعليات عيد العمال بمقر الشركة بمحرم بك، ضمن فاعليات عيد العمال 2024.

وأكد جميع الحضور أهمية الدور الفعال الذي يقوم به العاملين والسائقين بمنظومة النظافة داخل محافظة الإسكندرية، وفي نهاية الإحتفالية تم التأكيد علي أن كلمات الثناء تصمت خجلًا أمام ما تقدمونه من جهدٍ متميز وعملٍ دؤوب شكرا لكم جزيلًا.

وأكد أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي بالشركة، أن إدارة الشركة والعاملين سعدوا بهذا التكريم تقديرًا لجهود أبناء الشركة خلال عيدهم، مؤكدا علي توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بعمال مصر، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لنهوض الدولة والأقتصاد المصري وبالتزامن مع إحتفالات عيد العمال.

كان قد أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب والمنوط بها أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، عن قيام أحد العمال أثناء تأدية عمله صباح اليوم الخميس، بالعثور على شيك بنكي لحامله بقيمة 75 ألف جنيه.

وعلى الفور، قام العامل الأمين ويدعى أحمد إبراهيم كامل، بإخطار المشرف الخاص به عن الواقعة، وقام مسئولي قطاع الخدمات المميزة بالشركة وبرفقتهم العامل بالتوجه إلى البنك المختص وذلك لتحديد أي وسيلة تواصل مع مصدرة الشيك، وبالفعل تم التوصل إليها، وحضرت إلى البنك وتم تسليمها الشيك، ووجهت الشكر والتقدير للعامل على أمانته.

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